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Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)

Украина и Россия совершили новый обмен пленными
Украина и Россия совершили новый обмен пленными / Офис президента

20 июня состоялся еще один этап обмена пленными между Украиной и РФ в категории "тяжелораненые и тяжелобольные".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, большинство воинов, возвращающихся сегодня из российского плена, находилось там более двух лет.

Это защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальная Гвардия, Пограничная служба.

Президент не уточнил количество уволенных, однако подчеркнул, что государство не останавливается в своих усилиях по возвращению каждого украинца домой.

"Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех", — отметил Зеленский.

Фото 2 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 3 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 4 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 5 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 6 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 7 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 8 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 9 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)

Как сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными, все освобожденные сегодня защитники принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.

Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.

Военные имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

Фото 10 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 11 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 12 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)
Фото 13 — Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных военных — очередной этап обмена (ФОТО)

"Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и последующего лечения и медицинской реабилитации. Все уволенные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за время пребывания в неволе", отмечают в ведомстве.

Там добавили, что этот обмен был проведен согласно Стамбульским договоренностям.

Точное количество освобожденных  будет объявлено уже после завершения всех этапов обмена.

Напомним, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с РФ. Из российского плена домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы

Автор:
Светлана Манько