Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

--0,04

EUR

43,12

+0,25

Наличный курс:

USD

41,72

41,70

EUR

43,65

43,50

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)

Украина вернула из российского плена 150 защитников
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

5 февраля Украина вернула из российского плена 150 защитников. Некоторые из них находились в неволе более двух лет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото 2 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 3 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 4 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 5 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 6 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 7 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 8 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 9 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)

"Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, среди освобожденных солдаты, сержанты, офицеры, воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороны.

"Все они по разным направлениям фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", — подчеркнул Зеленский.

Фото 10 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 11 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)
Фото 12 — Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)

Он добавил, что некоторые из ребят находились в плену более двух лет.

"И сегодня для них и их родных – день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье – видеть их дома, живых, свободных. Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", — подытожил президент.

Заметим, 15 января состоялся 60-й обмен пленными. Домой вернулись еще 25 наших людей.

Автор:
Светлана Манько