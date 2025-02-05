Украина вернула из российского плена 150 защитников (ФОТО)

5 февраля Украина вернула из российского плена 150 защитников. Некоторые из них находились в неволе более двух лет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, среди освобожденных солдаты, сержанты, офицеры, воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороны.

"Все они по разным направлениям фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что некоторые из ребят находились в плену более двух лет.

"И сегодня для них и их родных – день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье – видеть их дома, живых, свободных. Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", — подытожил президент.

Заметим, 15 января состоялся 60-й обмен пленными. Домой вернулись еще 25 наших людей.