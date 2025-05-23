Украина вместе с партнерами создает фонд для привлечения инвестиций в стратегические сектора экономики

Украина и международные партнеры работают над запуском нового структурированного фонда для поддержки инвестиций в ключевые экономики. Речь идет об инфраструктуре, энергетике, промышленности, агросекторе, высоких технологиях, образовании и медицине.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на первого заместителя министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, в настоящее время несколько ведущих институциональных инвесторов заинтересованы в присоединении к инициативе Ukraine Investment Framework (UIF). В правительстве ожидают объявления их проектов в ближайшее время. В то же время, подчеркнул Соболев, масштаб задач по восстановлению страны требует дополнительных инструментов и ресурсов.

Он напомнил, что благодаря инструментам снижения рисков, предусмотренным UIF, уже удалось привлечь инвестиции в инфраструктуру, МСП, зеленую энергетику и инновации, но потребность в действенных механизмах значительно больше.

На этой неделе в Париже во время специального мероприятия с участием представителей Еврокомиссии, правительства Франции, ведущих европейских финансовых институтов (в частности, Proparco, KfW, CIP), а также инвестиционных фондов Amundi, Natixis и крупнейших украинских частных инвесторов обсуждали пути расширения существующих и создания новых финансовых механизмов.

Их цель – активнее привлекать частный капитал к процессу восстановления Украины.

Отдельно Соболев сообщил о переговорах с генеральным директором государственного инвестбанка Франции Bpifrance Николя Дюфорком по запуску специального финансового инструмента, поддерживающего инвестиционные проекты в сфере послевоенного восстановления.

"Уже в июле надеемся представить наработки по запуску специального венчурного фонда, ориентированного на Украину. Это поможет привлечь больше французского частного сектора в проекты по восстановлению", — подчеркнул чиновник.

Также обсуждается возможность расширения программ страхования для французских компаний, в том числе экспортеров. Речь идет об активизации действующего инструмента Bpifrance с учетом потребностей украинского бизнеса и французских производителей.

"Вопрос очень важен: по последним подсчетам, минимум треть восстановления Украины должны покрыть частные инвестиции. И это требует эффективных решений по преодолению дефицита финансирования и мобилизации частного капитала в экономику уже сейчас", — подытожил Алексей Соболев.

Европейский Союз подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Тем самым – запустил Ukraine Investment Framework, который поможет ускорить восстановление Украины, в частности, энергетической инфраструктуры.