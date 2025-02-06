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Украина вошла в топ-3 инвестиционных направления для немецких компаний в Центральной и Восточной Европе

Украина вошла в топ-3 инвестиционных направления для немецких компаний в Центральной и Восточной Европе
Польша, Румыния и Украина оказались в центре инвестиционных планов германских компаний

Немецкие компании, ведущие бизнес в Центральной и Восточной Европе, ожидают роста экономической значимости региона как рынка и инвестиционной платформы. При этом Польша, Румыния и Украина оказались в центре инвестиционных планов немецких компаний.

Об этом говорится в опросе KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе Польша, Румыния и Украина стали основными странами, на которые ориентируются немецкие инвесторы. В пятерку также вошли Венгрия и Чехия.

По результатам опроса, 55% компаний прогнозируют повышение важности региона до 2030 года, а более половины опрошенных планируют инвестировать в этот период.

Сколько компаний планируют инвестировать в Украину

Сообщается, что в Украину в этом году планируется инвестировать 35% опрошенных компаний, а к 2030 году – 41%. Пока каждая пятая из опрошенных компаний (21%) уже сделала соответствующие инвестиции.

18% планируется инвестировать в Украину после подписания мирного соглашения.

"У Украины есть потенциал стать новым энергетическим центром для Европейского Союза, быть альтернативным производственным местом и играть важную роль в сфере ИТ и аутсорсинга для европейских компаний", — сказал Николай Кискальт, руководитель отдела Центральной и Восточной Европы KPMG в Германии.

Однако, участвовавшие в опросе немецкие компании рассматривают войну в Украине и угрозу со стороны России как важные риски для региона.

По результатам исследования две трети респондентов (67%) определяют политические риски и нестабильность безопасности в отдельных странах как главные недостатки географической ситуации. Далее следуют проблемы, связанные с коррупцией (38%), а также бюрократия (31%).

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составил $3,98 млрд, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций в Украину превзошел показатели некоторых довоенных лет. Впрочем, инвестиционный климат в стране остается нестабильным.

Автор:
Татьяна Гойденко