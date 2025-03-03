Украина ввела санкции против пророссийского политолога Сергиенко

Министерство юстиции одержало важную победу в борьбе с российской пропагандой – 28 февраля 2025 года суд принял решение о применении санкций к Владимиру Сергиенко, известному пророссийскому политологу и экспомощнику депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Сергиенко систематически использовал медиаплатформы, в частности, ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет" на "Первом канале", радио "Вести ФМ" и собственный Telegram-канал, для распространения российской пропаганды, дезинформации и манипуляций, угрожающих Украине.

Предусматривающие санкции

Решение суда, принятое из Закона Украины "О санкциях", предусматривает:

взыскания в доход государства 1/2 части квартиры во Львове, принадлежавшей Сергиенко;

изъятие 50% доли в уставном капитале ООО "Хелс Каре Украина".

Министерство юстиции подчеркнуло, что это решение стало возможным благодаря последовательной работе по противодействию лицам, которые поддерживают агрессивную политику России и наносят ущерб национальным интересам Украины.

На данный момент решение еще не вступило в законную силу, поскольку длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, Министерство юстиции готовит законопроект об уголовной ответственности за нарушение и обход санкций. Новая норма предусматривает суровые наказания для нарушителей, включая штрафы, лишение свободы и конфискацию имущества.