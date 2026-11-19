Украина предложила международным партнерам активнее закупать оборудование отечественных производителей для гуманитарного разминирования и начать совместные программы со странами, пострадавшими от минного загрязнения. Инициативу представили на международной конференции UMAC-2026 в Брюсселе, где партнеры объявили о около €70 млн финансовых обязательств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал партнеров согласовывать финансирование гуманитарного разминирования с правительством и уделять больше внимания украинским производителям оборудования.

По его словам, в Украине работают десятки предприятий, производящих машины для разминирования, специализированное оборудование и инновационные системы дистанционного обследования территорий.

Закупка такой техники позволит направлять часть международной поддержки украинскому бизнесу, создавать рабочие места и обеспечивать налоговые поступления.

Украина предлагает совместные международные программы разминирования

Во время конференции Корецкий предложил создать программы сотрудничества с другими странами, которые также имеют значительные территории, загрязненные минами и другими взрывоопасными предметами.

Речь идет о сочетании украинского опыта, технологических разработок и ресурсов международных партнеров.

Предварительные результаты такого сотрудничества предлагают на следующей конференции по противоминной деятельности, которая состоится в Литве в 2027 году.

В ходе UMAC-2026 украинские предприятия продемонстрировали собственные разработки, в том числе тяжелые и легкие машины для обработки грунта, металлодетекторы и системы дистанционного обнаружения взрывоопасных предметов.

Какую поддержку оказывают международные партнеры

В ходе конференции Нидерланды, Норвегия, Европейский Союз и Финляндия объявили о финансовых обязательствах на общую сумму около €70 млн.

Эти средства должны поддержать проекты гуманитарного разминирования, возврат земель к безопасному использованию и возобновлению деятельности аграриев, предприятий и общин.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что с начала полномасштабного российского вторжения Евросоюз и его государства-члены предоставили Украине более 500 млн евро помощи для гуманитарного разминирования.

В то же время точные объемы будущих закупок украинской техники или отдельного финансирования предложенных международных программ пока не определены.

Напомним, в октябре 2026 года в Украине разминировано 691 га сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы "Гуманитарное разминирование". За выполненные работы операторы получили 61 млн. грн.