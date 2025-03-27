Украинцы бросились покупать онлайн билеты "Укрзализныци": могут быть сбои

Уже более 12 тысяч билетов приобретено в приложении " Укрзализныци " после восстановления онлайн-систем, которые были недоступны 89 часов из-за масштабной кибератаки на IT-инфраструктуру компании.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В компании предупреждают о том, что, поскольку утром фиксируются пиковые нагрузки на систему, могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов.

Поэтому в "Укрзализныце" просят пассажиров пользоваться приложением, прежде всего, если есть необходимость в срочном путешествии.

Отмечается, что работа по восстановлению IT-инфраструктуры "Укрзализныци" продолжается.

Сообщается, что вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране, а поезда, как и все дни до этого, курсируют по расписанию.

В УЗ обращают внимание, что архивы приобретенных ранее билетов недоступны в приложении: билеты остаются действительными, найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира.

Для посадки в поезд также можно использовать скриншоты билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов – просто показать на посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения.

Вернуть ранее приобретенные в приложении билеты и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.

Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.

Кроме того, в компании советуют хранить бумажный билет, ведь запустили ряд "комплиментов" от железной дороги и партнеров в знак извинений за неудобства, возникшие в результате кибератаки.