Украинцы начали получать "тысячу Зеленского"

10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, присоединиться к программе можно через "Дію, а с 10 декабря заявки принимаются через банки-партнеры.

Шмыгаль напомнил, что пенсионеры и социальные выплаты могут получить выплаты через "Укрпочту".

"Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же на помощь ВСУ", - написал он.

В Минэкономики добавили, что до конца 11 декабря выплату получат 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей. Средства выплачиваются в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки.

"Тысяча Зеленского" идет на ВСУ

Напомним, полученные средства можно потратить на военные облигации, оплатить коммунальные, медицинские и другие услуги, а также задонатить на ВСУ.

Шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил, что украинцы уже начали пересылать 1000 гривен в ВСУ.

"1000 от государства начала поступать на карточки национального кэшбека. И, соответственно, пошли донаты от тех, кто решил распорядиться этой тысячей в интересах украинской армии", — написал он.

Глава Минцифры Михаил Федоров также призвал донатить на ВСУ.

"Перечислите поддержку на нужды военных, усилийте Силы обороны тысячей. Например, через UNITED24. На сайте выбирайте направление или конкретный сбор. Сейчас, кстати, продолжается самый большой сбор на роботизированные комплексы. Напомню, что в роботизированных подразделениях уменьшились потери на 30% благодаря технологиям ", – отметил он.