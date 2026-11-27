За девять месяцев 2026 года украинцы заключили 6,3 миллиона договоров микрокредитования, что на 3% меньше, чем в прошлом. В то же время, общая сумма займов выросла в 1,5 раза — с 40,8 миллиарда до 59,5 миллиарда гривен, а средняя сумма кредита в третьем квартале достигла 10,4 тысячи гривен против 6,7 тысячи гривен год назад.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Вместе с размером ссуд растет и задолженность граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО). На начало октября 2026 украинцы задолжали МФО 36,1 миллиарда гривен — с начала года долги увеличились на 8,4 миллиарда гривен (или на 30%), а за год выросли в 1,5 раза.

При этом сумма по действующим договорам за год увеличилась более чем вдвое - с 26,8 миллиарда до 56,7 миллиарда гривен, хотя самих договоров увеличилось лишь на 15% - до 3,88 миллиона.

Какие микрофинансовые компании заработали больше всего

Десять самых крупных МФО за девять месяцев 2026 года получили 20,1 миллиарда гривен дохода, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их совокупная чистая прибыль выросла еще быстрее – в 1,7 раза, до 1,95 миллиарда гривен.

Лидером по доходу стала компания "Укр Кредит Финанс" (бренд CreditKasa) с показателем 3,1 миллиарда гривен (15% от общего дохода десятки), увеличив выручку на 8%, а прибыль - более чем вдвое. Наибольшую чистую прибыль получил "Потребительский Центр" (бренд "БыстроДеньги") - 556 миллионов гривен (28% прибыли топ-10), нарастив доход на 34%, а прибыль - в 1,8 раза.

Самый быстрый рост среди лидеров показала компания "Бизнеспозика" (бренд "БизнесПозика"), чей доход увеличился почти вдвое - до 1,78 миллиарда гривен, а прибыль подскочила в 2,7 раза - до 189 миллионов гривен.

В целом доходы выросли в девяти из десяти крупнейших компаний рынка (небольшое снижение зафиксировала только компания "Милоан" - с 1,81 миллиарда до 1,8 миллиарда гривен), тогда как чистая прибыль сократилась лишь у двух игроков - "Есть Деньги" (на 38%) и "Линеура Украина" (на 4%).

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы стали занимать гораздо большие суммы микрокредитов. За первое полугодие 2026 года граждане заключили с МФО 4,2 миллиона договоров на 37,5 миллиарда гривен при средней сумме займа 9,2 тысячи гривен, а общий долг перед микрофинансовыми компаниями тогда составил 32,3 миллиарда гривен.