Украинцы стали потреблять больше света: в "Укрэнерго" назвали причину

Во вторник, 26 августа, в Украине зафиксирован рост потребления электроэнергии на 4,4% по сравнению с предыдущим днем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что основная причина - это пасмурная погода на севере и в центре страны, поэтому домашние солнечные электростанции работают менее эффективно, а потребители вынуждены брать больше энергии из общей сети.

Чтобы сбалансировать энергосистему, в "Укрэнерго" просят украинцев включать энергоемкие приборы с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции производят больше электроэнергии.

Компания также напоминает, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. На энергообъектах продолжаются ремонтные работы.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на распределение электроэнергии для ряда операторов систем распределения.