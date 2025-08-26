Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы стали потреблять больше света: в "Укрэнерго" назвали причину

В Украине выросло потребление электричества
В Украине выросло потребление электричества / Depositphotos

Во вторник, 26 августа, в Украине зафиксирован рост потребления электроэнергии на 4,4% по сравнению с предыдущим днем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что основная причина - это пасмурная погода на севере и в центре страны, поэтому домашние солнечные электростанции работают менее эффективно, а потребители вынуждены брать больше энергии из общей сети.

Чтобы сбалансировать энергосистему, в "Укрэнерго" просят украинцев включать энергоемкие приборы с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции производят больше электроэнергии.

Компания также напоминает, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. На энергообъектах продолжаются ремонтные работы.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на распределение электроэнергии для ряда операторов систем распределения.

Автор:
Татьяна Бессараб