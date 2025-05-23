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Украинцы уже уплатили более 4 миллиардов гривен налога на недвижимость: где больше всего
За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
Отмечается, что сумма уплаченного налога с начала года на 17,8% больше, чем в прошлом. В январе-апреле 2024 года уплатили 3,67 млрд грн.
Где оплатили больше всего
По данным ведомства, топ-плательщиков:
- Киев – 911,6 млн грн;
- Киевская область – 434,5 млн грн;
- Днепропетровская – 428 млн грн;
- Львовская – 408,6 млн. грн.
Кто должен платить налог на недвижимость
В ГНС что налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:
- квартир свыше 60 кв. м;
- домов свыше 120 кв. м;
- других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год.
Ранее ГНС подвела итоги кампании декларирования доходов граждан за 2024 год. Украинцы задекларировали рекордную сумму – 326 миллиардов гривен, что на 107 миллиардов больше, чем в прошлом году.