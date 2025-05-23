Украинцы уже уплатили более 4 миллиардов гривен налога на недвижимость: где больше всего

За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что сумма уплаченного налога с начала года на 17,8% больше, чем в прошлом. В январе-апреле 2024 года уплатили 3,67 млрд грн.

Где оплатили больше всего

По данным ведомства, топ-плательщиков:

Киев – 911,6 млн грн;

Киевская область – 434,5 млн грн;

Днепропетровская – 428 млн грн;

Львовская – 408,6 млн. грн.

Кто должен платить налог на недвижимость

В ГНС что налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:

квартир свыше 60 кв. м;

домов свыше 120 кв. м;

других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год.

Ранее ГНС подвела итоги кампании декларирования доходов граждан за 2024 год. Украинцы задекларировали рекордную сумму – 326 миллиардов гривен, что на 107 миллиардов больше, чем в прошлом году.