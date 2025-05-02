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Украинцы все меньше инвестируют в валюту: сколько долларов купили в апреле

доллар
Почему украинцы покупают меньше долларов? / НБУ

В апреле украинцы продали банкам валюту на сумму 1,88 млрд долларов и приобрели на 2,07 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Сколько продали и купили долларов в апреле

В апреле 2025 года украинцы значительно сократили покупку долларов в банках.

Чистая покупка (разница между продажей и покупкой) валюты составила 189,5 млн долларов. То есть украинцы продолжают чаще покупать, чем сдавать доллары, однако в апреле этот показатель стал наименьшим за последние 8 месяцев. В общей сложности с начала года покупка превысила продажу на 3,35 млрд долларов.

Фото 2 — Украинцы все меньше инвестируют в валюту: сколько долларов купили в апреле

Каков был курс доллара в апреле

В апреле официальный курс доллара варьировался от 41,08 до 41,75 гривен.

Фото 3 — Украинцы все меньше инвестируют в валюту: сколько долларов купили в апреле

В конце концов, за месяц курс доллара вырос на 9 копеек — с 41,47 до 41,56 гривен.

Фото 4 — Украинцы все меньше инвестируют в валюту: сколько долларов купили в апреле

На сегодня, 2 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 41,45/41,55 грн.

Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько