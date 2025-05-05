Украинцы выкупили рекордное количество недвижимости в одной из стран ЕС

В 2024 году иностранцы приобрели в Польше рекордное количество объектов недвижимости – 17 330 квартир и коммерческих помещений общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.

Это существенный рост по сравнению с предыдущим годом, когда количество таких соглашений превышало 14 тысяч. Самыми активными среди иностранных покупателей оказались граждане Украины, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

В 2023 году украинцы купили в Польше много недвижимости, но меньше, чем в прошлом. Тогда общая площадь выкупленного имущества составила почти 380 тыс. рублей. квадратных метров – это около 7700 квартир. И это, несмотря на то, что в Польше рост цен на жилье был самым высоким в Европе, также там были самые дорогие ипотечные кредиты.

Больше всего в 2024-м иностранных покупателей интересовали квартиры в крупных польских городах — Варшаве (3535 соглашений), Кракове (1523) и Вроцлаве (1491). По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, больше всего недвижимости было приобретено в Мазовецком (508 тыс. кв. м), Нижнесилезском (216 тыс. кв. м) и Малопольском (123 тыс. кв. метров) воеводствах.

Кроме украинцев, к самым активным инвесторам на польском рынке недвижимости также принадлежат граждане Беларуси, России, Индии, Великобритании и Вьетнама. Средняя площадь приобретаемого объекта составляет 58 кв. метров.

По словам Патрика Пьеты, старшего агента компании Hamilton May, иностранцы чаще всего покупают новостройки в инвестиционных целях, стремясь получить прибыль на растущем рынке. Он также отметил, что многие покупатели рассматривают возможность постоянного проживания в Польше.

Большинство таких сделок совершается без привлечения ипотечного кредитования — за наличные деньги. Более того, часть инвесторов считает цены в Варшаве привлекательными, особенно по сравнению с довоенным Киевом.

«Многие украинцы, приехавшие в Польшу после начала полномасштабной войны, принадлежат к среднему классу и имеют достаточный финансовый ресурс для инвестирования», — добавил эксперт.

В целом доля иностранных покупателей на польском рынке жилой недвижимости в 2023 году составила около 6%.

Цены на квартиры в Польше в мае 2025 года

При этом цены на квартиры в Польше ощутимо выше, чем в Украине. Квадратный метр в Варшаве в среднем стоит 13 тыс. — 18 тыс. злотых (2 500 — 4 тыс. евро), свидетельствуют данные польского маркетплейса SonarHome. Стоимость однокомнатной квартиры затянет от 400 тыс. до 700 тыс. злотых (85 тыс. — 150 тыс. евро).

В Кракове и Гданьске однокомнатные стоят вот 350 тыс. до 600 тыс. злотых (75 тыс. — 130 тыс. евро).

Немного дешевле квартиры во Вроцлаве и Познани - 320 000 - 550 тыс. злотых и 300 - 500 тыс. (70 тыс. — 120 тыс. евро).

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