Украине на приоритетное восстановление не хватает $10 млрд в 20025 году

В 2025 году Украине на приоритетные нужды восстановления необходимо 17,3 млрд долларов, но из этой суммы удалось привлечь лишь 7,4 млрд долларов.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

По ее словам, 7,4 млрд долларов удалось привлечь благодаря государственному бюджету и поддержке доноров. Так что сейчас не хватает еще 10 млрд долларов.

Выступая на заседании Совета партнеров Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF), Зыкова отметила, что приоритетными сферами финансирования быстрого восстановления являются жилье, энергетика, социальная и критическая инфраструктура (транспорт, тепло и водоснабжение), а также социальная защита.

Как сообщает Министерство финансов, по состоянию на конец 2024 года Всемирный банк через фонд URTF привлек для поддержки Украины около 2 млрд долларов, из которых Украина уже получила 1,2 млрд грантовых средств. Эти средства также помогли разблокировать 6,2 млрд долларов дополнительного финансирования для усилий Украины по восстановлению, восстановлению и реформам. Поддержанные URTF проекты охватили 20 млн. украинцев.

Украина будет постепенно снижать зависимость от международной помощи

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, украинская экономика может начать постепенный процесс понижения зависимости от внешней финансовой поддержки .

По его словам, это стало возможным благодаря лучшей, чем ожидалось, макроэкономической ситуации в стране в первом квартале 2025 года. Благодаря стабильной работе энергосистемы и промышленности зимой экономические показатели превзошли предварительные прогнозы.

"Наша макрофинансовая ситуация лучше в первом квартале 2025 года по сравнению с нашими оригинальными планами", — подчеркнул глава Минфина.