Украине следует вернуться к вопросу обложения посылок — Гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает необходимым возобновить рассмотрение вопроса об налогообложении международных посылок, которое ранее было изъято из закона о повышении военного сбора.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

" Сейчас мы фактически льготируем китайского товаропроизводителя, зарубежного товаропроизводителя, ставя нашего в неравные условия. Абсолютно вредное, бестолковое решение. Бизнес просто плачет "крокодиловыми слезами". Поэтому мы должны вернуться к этому вопросу, для меня это очевидно ", — отметил Гетманцев.

По его словам, на прошлой неделе он провел встречу с представителями ведущих бизнес ассоциаций, среди которых Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский совет бизнеса и Федерация работодателей Украины Все они единогласно призвали отменить льготы на налогообложение посылок.

Гетманцев подчеркнул, что это не только фискальный вопрос, поскольку ожидаемый эффект для бюджета составляет около 8 млрд грн, что не является значительной суммой. Основной проблемой является спасение украинского бизнеса, в частности, производства и розничной торговли.

Он также отметил, что хотел бы услышать позицию председателя правления "Укрпочты" Игоря Смилянского, недавно ставшего уполномоченным по реформированию таможенных органов.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в первом полугодии 2024 года в Украину поступило 33,9 млн посылок, из которых облагается налогом только 270,6 тыс., а сумма налогов составила 27,7 млн грн, что составляет лишь 0,8% от общей количества.

Напомним, в июле правительство подало в Верховную Раду ресурсный законопроект №11416, предусматривавший снижение порога налогообложения международных посылок со 150 евро до 45 евро. Однако этот пункт был исключен из-за сомнений в возможности его практической реализации.

Министерство финансов также планировало ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров. Однако затем этот пункт был исключен из законопроекта. Одной из причин было сомнение в возможности реализовать эту норму на практике. Также категорически против законопроекта выступил крупнейший логистический оператор Украины – "Новая почта" .