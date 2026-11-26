В Украине запускают четвертый сезон женского бизнес-акселератора "Отважная", участницы которого смогут получить до 1 млн грн на начало или развитие собственного дела. Общий фонд финансовой поддержки составляет 5,2 млн. грн., которые распределят между 14 победительницами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Новый сезон программы получил название "Отважная 4. Системное развитие бизнеса". Его реализует сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.бізнес".

Программа ориентирована как на украинок, только планирующих открыть собственное дело, так и на предпринимателей, которые уже имеют бизнес и хотят расширить его с помощью современных технологий.

Что предполагает программа "Отважная 4"

Участницы акселератора смогут пройти девять образовательных модулей, посвященных бизнес-стратегии, маркетингу, автоматизации предпринимательских процессов и кибербезопасности.

Отдельное внимание будет уделено использованию искусственного интеллекта для развития бизнеса.

Обучение также предусматривает практические занятия и поддержку менторов, которые помогут участникам работать над бизнес-идеями или совершенствовать уже существующие предприятия.

Для предпринимателей организуют очные буткемпы на базе десяти центров "Дія.Бізнес". Также можно будет приобщиться к виртуальному буткемпу.

Сколько денег получат победительницы

Общий фонд финансовой поддержки четвертого сезона составляет 5,2 млн. грн.

Средства получат 14 победительниц программы. Максимальная сумма поддержки для одной участницы может достигать 1 млн. грн.

Подробное распределение призового фонда между победительницами и сроки подачи заявок в сообщении Минцифры не уточняются.

Что известно об акселераторе

Программа "Отважная" направлена на поддержку женского предпринимательства в Украине.

За три предыдущих сезона к ней приобщились более 12 тысяч украинок, получавших практические знания, поддержку экспертов и возможности для развития собственного дела.

Четвертый сезон будет сосредоточен на системном развитии бизнеса и внедрении инновационных инструментов.

Напомним, в предыдущем сезоне акселератора "Отважная" основное внимание уделяли цифровой трансформации женского предпринимательства. По результатам третьего сезона определили победительниц, получивших финансовую поддержку для внедрения цифровых инструментов и развития собственных компаний.