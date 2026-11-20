"Украинская биржа" (УБ) в понедельник, 23 ноября, возобновит торги после более чем двухлетнего перерыва, вызванного судебным спором по лицензии. Площадка планирует начать торговлю облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и другими финансовыми инструментами, вернувшись к конкуренции с биржами ПФТС и "Перспектива".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Forbes, которому о возобновлении работы рассказал председатель правления "Украинской биржи" Артемий Ершов.

По его словам, несмотря на остановку деятельности в июле 2024 года, биржа сохранила всю команду. В течение более двух лет компания продолжала выплачивать работникам зарплату.

В то же время УБ пока не устанавливает конкретные сроки возврата своей прежней доли рынка.

Как "Украинская биржа" планирует конкурировать

Одним из основных преимуществ площадки Ершов называет технологические возможности для участников торгов.

В частности, биржа предлагает брокерам и другим участникам рынка подключение через API с использованием FIX-протокола.

Это позволяет интегрировать биржевые торги непосредственно в собственные информационные системы брокеров и автоматизировать сделки.

По словам Ершова, конкуренты УБ - биржи ПФТС и "Перспектива" - пока не имеют аналогичного решения.

В компании рассчитывают, что подобные возможности заинтересуют участников с большими объемами торгов.

Как изменился фондовый рынок за время простоя УБ

До приостановки работы "Украинская биржа" обеспечивала около 7% от общего объема торгов финансовыми инструментами на организованном рынке.

За первое полугодие 2024 года части основных площадок составляли:

ПФТС – 66%;

"Перспектива" - 27%;

"Украинская биржа" - 7%.

Большинство операций УБ приходилось на вторичный рынок, в частности, операции РЕПО и спотовые торги.

За время отсутствия биржи рынок фактически поделили два конкурента.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в январе-октябре 2026 года ПФТС обеспечивала 71% объема организованных торгов, а "Перспектива" - 29%.

Возвращение УБ возобновит конкуренцию между тремя торговыми площадками.

Почему "Украинская биржа" не работала более двух лет

8 июля 2024 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию "Украинской биржи" из-за санкций в отношении ее миноритарного акционера.

Речь идет о Freedom Holding Corp., Конечным бенефициаром которой является Тимур Турлов. Украина ввела против него персональные санкции в октябре 2022 года.

В сентябре 2024 года апелляционный суд приостановил решение регулятора, однако торги на бирже не возобновились.

Суд отметил, что УБ приняла меры по предотвращению влияния Freedom Holding на свою деятельность, в частности из-за владения акциями.

В конце октября 2026 года биржа зарегистрировала обновленные правила работы в НКЦБФР, что позволило подготовиться к возобновлению торгов.

По состоянию на август 2026 Freedom Holding оставалась крупнейшим акционером УБ с долей 24,3%. Председателю правления Артемию Ершову принадлежало 6,9% акций биржи.

Напомним, в сентябре 2024 года "Украинская биржа" объявила о возобновлении торгов после того, как апелляционный суд приостановил действие решения НКЦБФР об аннулировании ее лицензии. Однако фактически торги тогда так и не возобновились.