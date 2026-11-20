Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП Украины: вместо ожидавшегося в начале года роста на 2,4% теперь допускает нулевую динамику или незначительное падение.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укринформ".

"Этот год, должен сказать, оказался несколько сложным. Мы начинали его с прогнозом роста ВВП на 2,4%. В середине года нам пришлось пересмотреть его до 1,6%. К сожалению, сейчас мы ожидаем около нуля или чуть ниже нуля по итогам года", - заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко во время Немецко.

Почему ухудшился прогноз

По словам министра, на экономику влияют три основных фактора: ограничение экспорта, российские удары по предприятиям и инфраструктуре, а также более сложный доступ украинских товаров к европейскому рынку.

В октябре 2026 г. украинский экспорт сократился более чем на 20% по сравнению с октябрем прошлого года. В частности, ограничения морских перевозок оказывают влияние на аграрную и металлургическую отрасли.

Кроме того, российские атаки наносят ущерб предприятиям и логистической инфраструктуре. По оценке министра, прямые потери основных фондов от ударов в 2026 году могут составить $10 млрд. Если в начале года основными целями были энергетические объекты, то теперь под ударом также логистические центры и металлургические предприятия.

Еще одной проблемой Кравченко назвал низкий уровень частных инвестиций. По его словам, значительная часть международной макрофинансовой помощи идет на оплату импорта, а не на инвестиции в производство в Украину.

Несмотря на ухудшение прогноза, правительство продолжает работать над инвестиционными проектами. Среди них – проект в области строительных материалов стоимостью более $700 млн., а также договоренности с немецкими компаниями в энергетике и оборонной промышленности на общую сумму €8,5 млрд.

По словам министра, правительство одновременно поддерживает предприятия во время войны и готовит проекты для послевоенного восстановления.

Напомним, в октябре падение реального ВВП Украины замедлилось до 1,7% в годовом исчислении против 2% в сентябре. В то же время, экономика сокращается уже третий месяц подряд.