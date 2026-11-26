Украинская оборонная компания HIMERA, разрабатывающая системы связи, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), привлекла $5 млн инвестиций. Средства будут направлены на создание новых продуктов, развитие технологий защищенной связи и масштабирование решений для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на DOU, которому о привлечении инвестиций сообщили в компании.

Инвестиционный раунд возглавил скандинавский фонд Gardar. К финансированию также присоединились действующие инвесторы HIMERA – Varangians, Bulava и Green Flag VC.

Кроме того, компания привлекла двух новых инвесторов – Superangel и Next Front Ventures.

На что HIMERA потратит $5 млн

Привлеченные средства компания планирует использовать для развития систем защищенной связи, разработки новых продуктов и расширения производственных и технологических возможностей для обеспечения потребностей украинской армии.

Отдельным направлением станет масштабирование присутствия HIMERA на международном рынке.

Соучредитель и генеральный директор компании Миша Рудоминский отметил, что новое финансирование позволит ускорить развитие технологий, помогающих украинским военным выполнять боевые задачи.

Что известно о HIMERA

Компания HIMERA была основана в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения.

Она специализируется на разработке и производстве тактических радиостанций, ретрансляторов и программного обеспечения для управления системами связи, способными работать в условиях применения средств РЭБ.

В 2024 году HIMERA вышла на международный рынок и начала поставки радиостанций в США.

В декабре 2025 года компания привлекла более $2,5 млн. инвестиций. Тогда одним из приоритетов было расширение команды, в том числе наем IT-специалистов.

Напомним, в декабре 2025 года HIMERA уже получила более $2,5 млн. инвестиций для развития защищенной военной связи. В тот момент компания реализовала контракты в Европе и США, расширяя присутствие на международных рынках.