Украинская оборонная компания SkyFall и международная технологическая фирма Auterion договорились о намерении создать совместное предприятие по производству беспилотников в Германии. Предприятие под названием SkyFall x Auterion будет развернуто в рамках немецко-украинской инициативы оборонного сотрудничества Build with Ukraine при поддержке правительств обоих государств и при финансировании немецкой стороны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Auterion.

По словам основателя и генерального директора Auterion Лоренца Майера, компании уже передали украинским военным более 50 тысяч дронов с системами обнаружения целей и наведения на конечном участке полета, а новый завод позволит нарастить выпуск аппаратов за пределами досягаемости российских ударов и обеспечить беспилотниками как Силы обороны Украины, так и немецкий.

Какие беспилотники будет выпускать завод и что известно о партнерах

Каждый беспилотник совместного производства будет совмещать летную платформу от SkyFall с авионикой Auterion и операционной системой AuterionOS.

Ассортимент будущего завода. На первом этапе предприятие сосредоточится на серийном выпуске ударных FPV-дронов Shrike, а затем расширит линейку за счет дронов-перехватчиков SkyFall и беспилотных систем для ударов на средние и большие расстояния.

Специализация компаний. Украинская компания SkyFall разрабатывает и производит ударные FPV-дроны Shrike, тяжелые бомберы Vampire, известные как "Баба Яга", и перехватчики P1-SUN для уничтожения российских ударных БпЛА, тогда как Auterion с представительствами в США и Германии создает программное обеспечение и автономные системы управления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине испытывают дрон для эвакуации раненых из передовой, созданный компанией SkyFall. Беспилотный аппарат StarGate, переданный военным на испытания, способен развивать скорость до 105 км/ч и перевозить груз до 150 килограммов.