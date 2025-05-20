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Украинские агропродукты завоевывают рынок Чехии: экспорт достиг $196 млн
В 2024 году экспорт украинских товаров в Чехию превысил 196 млн долларов – в три раза больше, чем в 2021 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минагрополитики.
Украинский агроэкспорт в Чехию
Чехия остается одним из ключевых партнеров Украины по торговле агропродовольственной продукцией. Основу поставок составляют рапс, орехи, сахар, подсолнечное масло и кондитерские изделия.
В то же время импорт агропродукции из Чехии в Украину также возрос и в 2024 году составил 114,6 млн долларов, что на 60% больше по сравнению с 2021 годом.
Потенциал сотрудничества на следующем этапе заключается в восстановлении и модернизации украинского агросектора.
Среди ключевых направлений:
- привлечение чешских инвестиций в переработку продукции и агрологистику;
- совместное производство оборудования для пищевой промышленности и хранения товаров;
- обмен опытом и образовательными программами между аграрными университетами Украины и Чехии;
- создание денежных устройств для поддержки аграрных проектов.
Новый этап аграрного партнерства
Сегодня в присутствии премьер-министров Украины и Чешской Республики – Дениса Шмыгаля и Петра Фиалы – министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль подписал Меморандум о взаимопонимании с министром сельского хозяйства Чехии Мареком Выборным.
Документ открывает новые возможности сотрудничества в аграрной и продовольственной сферах между нашими странами.
Среди ключевых направлений:
- поддержка Украины в процессе интеграции в ЕС в сфере сельского хозяйства;
- приближение украинского аграрного законодательства к европейским нормам;
- развитие животноводства, растениеводства, аквакультуры;
- ветеринарный и фитосанитарный контроль;
- безопасность пищевых продуктов; обмены в области науки, образования и инноваций;
- усиление двусторонней торговли агропродукцией.
"Договорились также об обмене опытом, совместных исследовательских проектах, участии в выставках и ярмарках, а также о создании рабочей группы, которая будет координировать реализацию совместных инициатив", — подчеркнул Коваль.
Напомним, в мае государство произвело очередную выплату финансовой поддержки украинским агропроизводителям, направив 361,7 миллионов гривен через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Помощь получили 5560 фермеров по всей стране.