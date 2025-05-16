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Украинские акции снижаются на фоне переговоров в Стамбуле

акции
Рынок отрицательно отреагировал на встречу Украины и РФ. / Freepik

На фоне новостей о первых с 2022 года прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже в пятницу снизился на 2,95% — до 599,40 пунктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Интерфакс-Украина.

Акции аграриев и промышленников дешевеют

Согласно данным Варшавской фондовой биржи, большинство украинских компаний, входящих в индекс WIG-Ukraine, завершили пятничные торги с понижением. В частности:

  • акции "Астарты", крупнейшего производителя сахара в Украине, потеряли 4,21%;
  • "Агротон" и "ИМК", агрохолдинги с активами вблизи зоны боевых действий, снизились на 2,83% и 1,92% соответственно;
  • бумаги Milkiland подешевели на 2,17%, а KSG Agro — на 2,73%;
  • Единственным исключением стала Coal Energy, которая выросла на 0,33%, несмотря на остановку шахт из-за войны.

Отдельно, акции "Кернела" — ведущего производителя подсолнечного масла, не входящего в индекс из-за малого количества свободных акций в обращении (free-float), снизились на 1,50%.

В пятницу украинские акции на Варшавской фондовой бирже показали гораздо худшую динамику по сравнению с польским рынком: основной индекс WIG потерял всего 0,08%, тогда как индекс средних компаний WIG40 даже вырос на 0,11%.

На Лондонской фондовой бирже, где розничные инвесторы оказывают меньшее влияние, акции крупнейшего в Украине производителя курятины — агрохолдинга МХП — снизились на 2,96%, тогда как бумаги горнорудной компании Ferrexpo подешевели почти на 5% — до 4,96% — на фоне новостей о переговорах между Украиной и Россией.

Встреча в Стамбуле и шаги к миру

16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции.

Впоследствии украинская делегация встретилась с российской, но отсутствие Путина и Трампа усложнило дипломатические усилия.

Позже министр обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ход переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, заявив, что российская сторона фактически сорвала диалог, отказавшись рассматривать предложенные мирные инициативы.

Автор:
Ольга Опенько