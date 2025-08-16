Украинские АЗС улучшают налоговую дисциплину: поступления выросли на 25%

Украинские автозаправочные станции значительно значительно улучшили свою налоговую дисциплину. Это привело к заметному росту поступлений в государственный бюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

В течение января-июля 2025 плательщики перечислили в бюджет:

Около 1,9 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль;

авансовых взносов по налогу на прибыль; 97,9 млн грн авансовых взносов по налогу на доходы физических лиц, уплаченных ФЛП.

Общий прирост налоговых платежей от 48 ведущих топливных сетей Украины составил 1,6 млрд. грн., что на 25,46% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно впечатляющим является рост поступлений по налогу на прибыль, который составляет +40,80%.

Гетманцев также отметил, что благодаря введению обязательных авансовых взносов многие компании, ранее не уплачивавшие налог на прибыль, вышли из тени. Теперь они перечисляют в бюджет десятки миллионов гривен.

Эта тенденция свидетельствует о детенизации рынка АЗС и успешной адаптации бизнеса к новым налоговым правилам, что обеспечивает стабильный рост государственных поступлений.

В июне 2025 года рынок автозаправочных станций продемонстрировал признаки стабилизации: количество действующих лицензий, по которым уплачиваются авансовые платежи по налогу на прибыль и налогу с доходов физических лиц, возросло до 5083.

Следует отметить, что в Украине обнаружили 428 нелегальных АЗС, около 60% всех нелегальных автозаправочных станций в Украине сосредоточены во Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.