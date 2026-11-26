Германия планирует создать первый в своей истории полк беспилотных систем, для которого будет закупаться вооружение с учетом украинского боевого опыта. В число потенциальных закупок вошли разведывательные беспилотники, наземные роботизированные комплексы и дальнобойные ракеты.

Как пишет Dilo, об этом информирует Politico со ссылкой на внутренние документы немецкого правительства.

Какое вооружение рассматривает Германия

В закупочном списке Берлина есть девять систем вооружения. Семь из них уже используются на войне в Украине. В то же время, будущий арсенал не будет ограничиваться украинскими разработками: в него также планируют включить технику немецких и американских производителей.

Среди компаний, продукция которых фигурирует в перечне, – американская Perennial Autonomy. Ее финансирует бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Ракета "Фламинго" и украинские разведывательные дроны

Для поражения целей на больших расстояниях немецкие военные рассматривают украинскую крылатую ракету "Фламинго", производимую компанией Fire Point. Заявленная дальность ее полета превышает 2000 км. По информации издания, ракета уже используется для ударов по российскому тылу.

В паре с ней должен работать разведывательный беспилотник сверхбольшой дальности.

Для задач на средних дистанциях в планах фигурируют украинский разведывательный дрон Raybird и американский ударный беспилотник Hornet. По данным материала, в течение трех летних месяцев вооруженные силы Украины применили более 10 000 таких аппаратов.

Таким образом, во время формирования нового подразделения Германия планирует учесть опыт применения беспилотных систем в войне России против Украины и привлечь к его оснащению уже прошедшую боевое испытание технику.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру кодификации новых образцов вооружения, чтобы ускорить их поступление в армию. Отныне производители беспилотников смогут начинать процедуру без подтверждения потребности ВСУ в конкретной модели, а прошедшие испытания средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут кодифицироваться за 10 дней.