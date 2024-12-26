Украинские лекарства не дороже европейских, — эксперт

Президент Всеукраинского совета прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк опроверг информацию Юлии Тимошенко о том, что украинские лекарства дороже европейских. Соответствующее сообщение Сердюк опубликовал в издании "Українські Новини".

Эксперт цитирует аналитическое издание "Аптека" и отмечает, что если убрать препараты, к которым применяется реимбурсация, выходит, что цены на лекарства в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. При этом средневзвешенная цена одной упаковки в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах.

"Справедливо, что львиная доля в структуре цен на лекарства — от 65 до 70% — приходилась на производителя. Формирование цены производителя прозрачно и легко контролируется. Поэтому я далек от того, чтобы в чем-то винить наших производителей. Не забывайте все-таки о том, что цены на лекарства в Украине действительно ниже, чем в Европе. Могут быть еще ниже, если государство. начнет практику гарантированных заказов непосредственно у производителей и расширит программу компенсаций (реимбурсацию)», – пишет Сердюк.

Он также анализирует ситуацию на рынке дистрибуции в Украине и указывает, что в украинской практике ведущие дистрибьюторы не обладают крупными аптечными сетями, что способствует усилению конкуренции в этом сегменте рынка.

Аналитическая компания IQVIA провела исследование фармацевтического рынка 17 восточноевропейских стран и обнаружила, что консолидация в дистрибьюторском сегменте этих стран уже превышает 75%. Интересно, что при этом аптечные сети интегрированы в структуру дистрибьюторов. Исследование Industry Research. Pharma Distribution "аналитической компании Gain.pro также подтверждает высокий уровень консолидации в оптовом сегменте на европейском фармацевтическом рынке", — подчеркнул Сердюк.

Он также отметил, что доля аптек в структуре цен на лекарства составляет 22,3%. Но влияние аптечных сетей на цену лекарств не так однозначно и многофакторно.

"Поэтому еще раз напомню, что всем нам "будет счастье", если мы в полной мере начнем использовать механизм реимбурсации. Если коротко: государство должно влиять на рынок как крупнейший финансово обеспеченный покупатель и заказчик. И для этого у государства уже проверенный на практике инструментарий: программу "Доступное лекарство" и Национальный перечень лекарственных средств и т.д.", — отметил эксперт.