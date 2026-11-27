Хлеб в Украине может подорожать примерно на 5%. Производители объясняют это увеличением затрат на электроэнергию, газ, горючее, упаковку и обслуживание транспорта.

Как пишет Dilo, об этом заявил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Александр Тараненко.

"Есть все основания для того, чтобы поднять цены на незначительную величину. Речь идет о цифре примерно 5%. Есть такая необходимость", — отметил он .

Почему дешевле мука не влияет на цену хлеба

По словам Тараненко, за последнее время мука в зависимости от сорта и региона подешевела на 15–20%. Однако оно составляет всего около 30% себестоимости хлеба. Поэтому снижение его стоимости сократило расходы производителей всего на 5–6%.

"Мы хлеб не печем из пшеницы, мы хлеб печем из муки", - объяснил Тараненко.

Что еще увеличивает расход пекарен

По словам представителя ассоциации, в сентябре электроэнергия для промышленных предприятий стоила около 6 грн., а в ноябре — уже 10 грн. Это примерно на 67% больше. В то же время газ за это время подорожал почти на 46% - с 18 тыс. до 26,3 тыс. грн.

Как отметил Тараненко, из ночной части расходов составляет и доставка. Средний хлебозавод обслуживает 1–2 тыс. торговых точек. Предприятие, производящее 30–40 тонн хлеба в сутки , ежемесячно использует около 60 тонн горючего для перевозок.

Также увеличиваются расходы на упаковку, тару, запчасти и ремонт автомобилей. В частности, капитальный ремонт двигателя за год подорожал почти в полтора раза.

Ранее сообщалось, что зимой 2026-2027 годов украинцам следует готовиться к дальнейшему росту цен на продукты питания. Наибольшее ценовое давление ожидается на тепличные овощи, молочную продукцию и хлеб.