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Украинские предприниматели за неделю получили более 800 льготных кредитов на 2,2 млрд. грн.

гривны
1,2 млрд. грн. были выданы банками государственного сектора.

За последнюю неделю предприниматели в Украине получили 833 льготных кредита на общую сумму 2,2 млрд гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Из этой суммы кредиты на 1,2 млрд. грн. были выданы банками государственного сектора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

С начала 2025 года по программе предприниматели заключили уже 14 803 кредитных договора на 46,5 млрд гривен. Львиную долю из них — 9 987 кредитов на 20,9 млрд грн — выдали именно госбанки.

Всего с момента введения военного положения в Украине было выдано 84 438 льготных кредитов на 322,9 млрд грн, из которых 61 854 кредита на сумму 162,7 млрд грн — от банков государственного сектора.

Фото 2 — Украинские предприниматели за неделю получили более 800 льготных кредитов на 2,2 млрд. грн.

Наибольшие объемы направлены на следующие направления:

  • 75,2 млрд грн — на пополнение оборотного капитала;
  • 57,3 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 48,6 млрд грн – агропроизводителям;
  • 44,9 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 44,6 млрд грн — на переработку агропродукции;
  • 37,6 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 2,7 млрд грн — на финансирование энергосервиса.

Всего с начала работы программы в 2020 году заключено 119260 кредитных договоров на общую сумму 412,5 млрд гривен. Более двух третей этой суммы — 189,3 млрд грн — выдали банки государственного сектора.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП) под координацией Министерства финансов. В программе принимают участие 46 банков, с которыми заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве. Государство полностью выполняет обязательства по компенсации части процентной ставки, поддерживая украинский бизнес даже в условиях войны.

Добавим, с начала 2025 года бизнес получил 13 562 льготных кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 42,9 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко