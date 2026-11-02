Украинские сыровары увеличивают производство на фоне сокращения импорта: что происходит с ценами

Украинские производители сыра постепенно увеличивают выпуск продукции на фоне сокращения импорта, в частности, из Польши. Однако из-за подорожания молочного сырья, электроэнергии и логистики традиционные сорта сыра в магазинах стоят около 500 грн за кг.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Infagro.

Какие сыры производят больше

Сокращение импортных поставок уволило часть украинского рынка для местных производителей. Заметнее всего это сказалось на сегменте полутвердых сыров.

Производство полутвердых и белых сыров растет по сравнению с летними месяцами. В то же время, выпуск плавленых сыров и сырных продуктов не демонстрирует такой динамики.

Дальнейшее наращивание производства сдерживает недостаток молочного сырья и его удорожание. Также предприятия сталкиваются с перебоями электроснабжения.

Почему сыр продолжает дорожать

Из-за возрастания себестоимости производители пересматривают отпускные цены и сокращают количество акционных предложений. Часть крупных предприятий повысила цены еще в начале осени.

В магазинах традиционные сорта сыра уже продают по 500 грн за кг. До конца года ценовое давление может усилиться из-за удорожания молочного сырья.

В то же время, более высокие цены ограничивают спрос: покупательная способность населения не позволяет производителям рассчитывать на быстрое увеличение продаж.

Что происходит с экспортом

Украинским производителям сложно повышать цены на сыр для иностранных покупателей. Одним из главных препятствий остается дорогостоящая логистика, в частности, во время поставок в Казахстан — основного рынка сбыта украинского сыра.

В то же время экспортеры сырного продукта смогли улучшить ценовые позиции. На это повлияло удорожание производства, в частности, качественных растительных жиров, а также изменения спроса на внутреннем рынке.

Как отмечают аналитики, сокращение импорта помогло украинским сыроварам вернуть часть рынка. Однако дефицит молочного сырья, высокие затраты и ограниченный спрос пока не позволяют отрасли существенно нарастить производство.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 года импорт твердых и полужестких сыров в Украину вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время, сократился экспорт отдельных категорий сырной продукции, а производители столкнулись с ростом затрат и усилением конкуренции.