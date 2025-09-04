Украинские сыры осенью подорожают: вытеснят ли их дешевые аналоги

С наступлением осени украинские сыровары, как правило, ожидают роста продаж. Однако в этом году ситуация может измениться. Отечественные производители планируют поднять цены на сыр примерно на 5%, в то время как в странах ЕС он, напротив, подешевел на 8% в августе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание "Инфагро".

Из-за высоких цен растет импорт, а на полках магазинов появляется все больше сырного продукта. Это более дешевая альтернатива натуральному сыру, которая стремительно набирает популярность среди украинцев.

"Благодаря более низкой стоимости именно сырный продукт сейчас демонстрирует самый динамичный рост реализации. Для многих покупателей именно эта продукция становится единственным доступным вариантом на фоне постоянного подорожания "настоящего" сыра", - объясняют аналитики.

В условиях конкуренции с импортом и ростом популярности сырного продукта украинские сыровары вынуждены бороться за своего клиента.

Ожидается, что тенденция к увеличению потребления сырного продукта сохранится и дальше.

Напомним, во второй половине июня продажи твердых сыров в Украине оставались слабыми. На этом фоне украинские производители пытаются удержать цены, хотя на внешних рынках ситуация существенно меняется: в последние две недели сыры массового производства в ЕС подешевели на 200 евро за тонну.