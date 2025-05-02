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Украинские тепличные помидоры теряют в цене: в чем причина

помидоры
В Украине быстро дешевеют тепличные помидоры. / Depositphotos

В Украине начали снижаться цены на тепличные помидоры. Удешевление обусловлено ростом сбора урожая в тепличных хозяйствах по всей стране и низким спросом.

Об этом информируют аналитики EastFruit.

Какие цены на томаты

В настоящее время украинские тепличные комбинаты продают томаты не дороже 70–100 грн/кг ($1,68–2,40/кг), что в среднем на 18% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время, стоит отметить, что нынешние цены на тепличные помидоры все еще на 15% выше, чем в этот же период в прошлом году.

Фото 2 — Украинские тепличные помидоры теряют в цене: в чем причина

Причины удешевления

Такая ситуация обусловлена, прежде всего, ростом объемов уборки урожая в тепличных хозяйствах почти по всей территории страны, а также умеренным спросом в этом сегменте. Кроме того, импортные поставки томатов остаются стабильными, что тоже оказывает давление на цены.

По словам участников рынка, предложение украинских помидоров постепенно растет, ведь каждый день к сезону реализации присоединяется все больше стационарных тепличных комбинатов. Производители отмечают, что в случае сохранения нынешних темпов сбыта им, вероятно, придется снова снижать цены во избежание накопления непроданной продукции на складах.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.

Цены на овощи в Украине

На этой неделе в Украине наблюдается резкое удешевление тепличных огурцов. Основная причина — значительный рост сезонного предложения при ограниченном спросе со стороны оптовых поставщиков и розничных сетей. Украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене от 40 до 70 грн/кг.

Также на рынке на этой неделе стремительно снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Овощи продают не дороже 40-48 грн/кг.

Напомним, на украинском рынке продолжается стремительный рост цен на столовую свеклу. Средняя стоимость свеклы повысилась еще на 16% – сейчас продукт реализуется по 22–32 грн за килограмм.

Автор:
Ольга Опенько