Украинский авторынок: сколько автомобилей продали в регионах в январе

В январе 2025 года на рынке было размещено более 206 тысяч новых объявлений о продаже автомобилей. Лидером по количеству предложений стала Киевская область вместе со столицей, где зарегистрировано 37165 объявлений (18% от общего объема).

Об этом говорится в исследовании Института исследования авторынка.

На втором месте Львовская область с 19326 объявлениями (9,4%), а третью позицию заняла Днепропетровская область с 17698 объявлениями (8,6%).

Наименьшая активность на рынке автомобилей зафиксирована в:

Луганской области — 35 объявлений;

Херсонской области — 614 объявлений;

Донецкой области — 2 687 объявлений.

Средний возраст и пробег автомобилей

Возраст выставляемых на продажу автомобилей значительно отличается в зависимости от региона. Самый маленький средний возраст авто во Львовской области — 14,6 года, что объясняется высокой долей "свежепригнанных" машин из Европы. В Донецкой области же средний возраст авто достиг 22,6 года.

По пробегу самый низкий средний показатель зафиксирован в Киевской области — 183 тыс. км, а самый высокий – в Донецкой области (228 тыс. км). Несмотря на разницу в эксплуатационных характеристиках, большинство автомобилей имеют пробег, приближенный к "психологическому порогу" в 200 тысяч километров.

Ценовые показатели

Средняя стоимость автомобилей также зависела от региона:

Киевская область и столица — $8 590 (самые дорогие авто);

— (самые дорогие авто); Херсонская область — $2 650 (самые дешевые авто).

Общая стоимость автомобилей, выставленных на продажу в Киевской области, превысила $523 млн, в то время как в Луганской области она составила всего $0,2 млн.

Региональные тенденции рынка

Анализ данных свидетельствует о неравномерной активности автомобильного рынка в Украине. Высокую активность демонстрируют экономически развитые области с крупными городами, являющиеся основными центрами купли-продажи автомобилей.

В регионах с меньшим количеством объявлений рынок остается слабым из-за низкой экономической активности и падения покупательной способности.

Разрыв в среднем возрасте, пробеге и стоимости автомобилей демонстрирует региональные особенности спроса и предложения. Так, в Донецкой, Херсонской и Луганской областях из-за войны и экономических трудностей на продажу выставляются преимущественно подержанные и более дешевые автомобили.

Добавим, что по итогам января 2025 года средняя цена подержанных автомобилей, продаваемых через объявления, составила $6000, несмотря на то, что в течение длительного времени средняя цена держалась на уровне $5500.