Украинский бизнес получил почти миллиард гривен льготных кредитов за неделю

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинские предприниматели привлекли 348 льготных кредитов на сумму 0,8 млрд грн. Из них 251 кредит на 0,5 млрд. грн. выдали банки государственного сектора экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

С начала 2025 года бизнес получил уже 15 600 таких кредитов на общую сумму 48,3 млрд. грн.

Всего с начала действия программы, реализуемой Фондом развития предпринимательства под координацией Министерства финансов, заключено 120 057 договоров на 414,4 млрд грн. Государственные банки выдали 82879 кредитов на 190,4 млрд грн.

В рамках военного положения, по состоянию на 21 июля, выдано 85 235 льготных ссуд на общую сумму 324,8 млрд грн. Из них 62 403 кредита на 163,7 млрд грн – от банков государственного сектора.

Средства направлялись на разные направления поддержки бизнеса, в частности:

45,5 млрд грн - на инвестиционные цели;

75,6 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

48,7 млрд грн – агропроизводителям;

45 млрд грн - на переработку агропродукции;

2,8 млрд грн – на энергосервис;

57,3 млрд грн – на антивоенные цели;

38,1 млрд грн – для бизнеса в зонах высокого военного риска.

Программа "5-7-9%" охватывает широкую сеть сотрудничества с 46 банками, а государство продолжает производить компенсационные выплаты бизнесу по всем заключенным договорам.

Добавим, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен. От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 118,4 тысяч кредитов на сумму 410,4 млрд гривен. На прошлой неделе украинские предприниматели получили 408 льготных кредита на 1,5 млрд гривен.