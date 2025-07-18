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Украинский экспорт сгущенки в ЕС вырос на 43%
В середине лета рынок молочных консервов традиционно демонстрирует понижение деловой активности. Внутренний спрос остается слабым, а экспорт лишь равномерно восстанавливается после весеннего спада.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Инфагро.
В июне 2025 года экспорт молочных консервов из Украины вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Около 35% от общего объема поставок было направлено в страны Европейского Союза.
Несмотря на неопределенность режима беспошлинной торговли с ЕС, именно европейское направление остается приоритетным для украинских производителей. По итогам первого полугодия 2025 года доля поставок молочных консервов в ЕС составила 43%.
Этот показатель практически равен объему экспорта во все постсоветские страны вместе взятые, что указывает на изменение структуры внешних рынков.
Аналитики подчеркивают, что все больший интерес к украинскому сгущенке со стороны европейских импортеров является признаком постепенного закрепления украинских молочных брендов на рынке ЕС. Ожидается, что в случае сохранения квот и упрощенного доступа к европейскому рынку доля экспорта в ЕС будет расти и в дальнейшем.
Добавим, в прошлом месяце было экспортировано 12,38 тыс. т молочных продуктов на сумму 45,63 млн. дол. По отношению к маю натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%.