Украинский экспорт в июле вырос на 5,4% и превысил $3,3 млрд: более половины – агропродукция

В июле 2025 года экспорт товаров из Украины на внешние рынки составил более $3,3 млрд, что на $167,8 млн или 5,4% больше, чем в июне этого года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба. За семь месяцев текущего года объем украинского товарного экспорта превысил $23 млрд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Наибольшую часть в структуре экспорта по-прежнему занимает аграрная продукция и товары пищевой промышленности. В июле их объем составил $1,7 млрд, то есть более половины всего экспорта. Среди других важных категорий: железная руда, машиностроение и металлургическая продукция.

Общий физический объем экспорта в июле составил 8,2 млн. тонн, из которых 3,5 млн. тонн приходится именно на аграрную продукцию. Выросли объемы перевозок морским транспортом (+7,1%) и автомобильным (+4,4%), в то же время экспорт по железной дороге несколько сократился — на 1,5% по сравнению с июнем.

Среди наиболее прибыльных экспортных товаров в июле:

подсолнечное масло - $537,9 млн (464 тыс. тонн);

железная руда и концентраты – $190,1 млн (3 млн тонн);

пшеница - $159 млн (732,8 тыс. тонн);

соевые бобы - $151 млн (375,2 тыс. тонн);

кукуруза - $145 млн (617,7 тыс. тонн);

изолированные провода - $108,2 млн (5,8 тыс. тонн);

мясо домашней птицы - $96,5 млн (34,1 тыс. тонн).

Главным торговым партнером Украины остается Европейский союз. В июле в страны ЕС было экспортировано товаров на $1,9 млрд — на 10,1% больше, чем в июне. Среди крупнейших импортеров украинской продукции - Польша ($405,9 млн), Нидерланды ($201,8 млн), Германия ($199,8 млн), Испания ($161,4 млн) и Италия ($142,5 млн).

Среди стран вне Евросоюза крупнейшими покупателями стали Китай ($212,4 млн), Турция ($149,2 млн), Индия ($140,8 млн), Египет ($110,9 млн) и Молдова ($100,3 млн).

Добавим, с января по июль 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали – на $23,2 млрд. Больше всего товаров было ввезено в страну из КНР (9,9 млрд долларов), а продано отечественной продукции - в Польшу (2,9 млрд долларов).