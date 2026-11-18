Украина в 2026 году увеличила экспорт лука в Европейский Союз в 4,3 раза, опередив по объемам снабжения Турцию и Индию. Несмотря на всеобщее сокращение импорта лука в ЕС, украинские экспортеры нарастили свою долю на европейском рынке с 0,7% до 4,6%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение UkrAgroConsult.

За период с 1 января по 25 октября 2026 года Украина поставила в ЕС 10,93 тыс. тонн лука против 2,54 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объемы экспорта выросли на 330,1%.

Благодаря этому Украина заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков лука в Евросоюз, почти сравнявшись с Сербией, занимающей шестую строчку с показателем 11,24 тыс. тонн.

Как изменился импорт лука в ЕС

Рост украинского экспорта произошел на фоне существенного сокращения общих закупок лука странами Евросоюза.

С начала года по 25 октября ЕС импортировал 239,64 тыс. тонн лука, что на 34,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда объемы составляли 364,88 тыс. тонн.

Крупнейшим поставщиком лука в ЕС остается Египет, однако его экспорт сократился на 61,9% – до 49,21 тыс. тонн.

Среди других крупных поставщиков также произошли изменения:

Перу увеличило экспорт на 5,1% - до 39,98 тыс. тонн.

Новая Зеландия сократила поставки на 32,3% - до 30,67 тыс. тонн.

Чили нарастила экспорт на 18,1% – до 28,83 тыс. тонн.

Сербия увеличила поставки на 81,3% - до 11,24 тыс. тонн.

Турция сократила экспорт на 74% - до 10,67 тыс. тонн.

Таким образом, Украина смогла расширить присутствие на европейском рынке даже при уменьшении общего спроса на импортный лук.

Кто больше всего покупает лук в ЕС

Крупнейшим импортером лука среди стран Евросоюза стала Испания, за отчетный период закупившая 97,87 тыс. тонн продукции. Это всего на 0,8% меньше, чем в прошлом.

Второе место заняли Нидерланды с показателем 57,19 тыс. тонн, хотя объемы их импорта сократились на 50,1%.

Третьим крупнейшим покупателем стала Румыния, импортировавшая 18,02 тыс. тонн лука — на 35,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение закупок Нидерландами и Румынией явилось одним из факторов общего снижения импорта лука в Евросоюз.

Сколько стоит лук на европейском рынке

Несмотря на уменьшение объемов импорта, средняя цена импортированного лука в ЕС выросла на 5,6% по сравнению с прошлым годом — до 0,57 евро за килограмм, или около 570 евро за тонну.

Общая стоимость импорта лука в Евросоюз за отчетный период составила около €135,58 млн.

На фоне сокращения поставок из традиционных стран-экспортеров украинские производители смогли увеличить свою долю в импорте ЕС более чем в шесть раз.

Напомним, ранее в Украине предупредили о возможном дефиците лука весной 2027 года. Среди основных причин называли сокращение посевных площадей, снижение урожайности и рост экспортного спроса на украинскую продукцию.