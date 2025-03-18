Украинский наземный робот "Лють" допущен к эксплуатации в подразделениях ВСУ

Министерство обороны Украины официально утвердило и разрешило использовать в украинских силах обороны наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Этот комплекс предназначен для выполнения различных задач в сложных условиях, в частности для разведки и поддержки огнем украинских подразделений. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники."

В ведомстве отметили, что роботизированный комплекс "Лють" испытан в реальных боевых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью. Он достаточно компактен – помещается в кузов военного пикапа, оснащенный бесшумным электрическим двигателем.

Благодаря емкому аккумулятору "Лють" может работать в течение длительного времени. Высокий клиренс обеспечивает стабильное движение по пересеченной местности, а работа возможна в широком диапазоне температур.

"Оператор руководит комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Главная задача наземных роботов — усилить наши подразделения и заменить солдата на самых опасных участках", — сообщают в Минобороны.

Перед этим Минобороны допустило к эксплуатации универсального наземного робота "Гулливер". Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных и тактических условиях.

Также недавно Минобороны кодифицировало и разрешило использование в Силах обороны логистического наземного роботизированного комплекса "Тесля", предназначенного для перевозки грузов в зонах боевых действий.