Украинская компания "Катион Инвест", разрабатывающая Тереблянское месторождение соли в Закарпатье, готовится реализовать инвестиционный проект стоимостью $1,1 млн. Он предусматривает установку модуля фотосепарации, что позволит очищать каменную соль и расширить производство продукции для пищевой и химической промышленности.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор компании Сергей Кондратьев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после запуска нового оборудования компания планирует производить ежегодно около 60 тыс. тонн обогащенной каменной соли, в частности, химически чистой, 20 тыс. тонн пищевой поваренной соли и еще 60 тыс. тонн технической соли для обработки дорог. Таким образом, общие производственные мощности могут составить 140 тыс. тонн в год.

Какую продукцию будет выпускать "Катион Инвест"

Новый модуль фотосепарации поможет предприятию использовать природные характеристики Тереблянского месторождения. Как пояснил Кондратьев, по химическому составу местное сырье достаточно чистое: концентрация кальция, магния и сульфатов в ней в 3-4 раза ниже, чем в соли "Артемсоли".

В то же время каменная соль содержит примеси аргилита – серой глины. Именно разница в цвете позволяет отделять эти примеси с помощью фотосепаратора.

Полученная продукция может быть интересна предприятиям химической отрасли, в частности "Карпатнефтехима", ровенскому "Азоту" и "Днепразоту". Использование соли с низким содержанием кальция и сульфатов позволит снизить нагрузку на теплообменное оборудование во время производственных процессов.

Отдельным направлением развития компании является производство вакуум-выварной соли "Экстра". Речь идет о потенциальном выпуске еще 60 тыс тонн продукции в год.

Однако этот проект требует другой технологии: чистый рассол необходимо испарять с помощью специального оборудования. Для этого предприятию понадобятся градирные и отдельная инфраструктура охлаждения воды.

По оценке директора, внедрение технологии выпаривания турецкого или немецкого производства может занять около 1-1,5 года. В общем, реализация такого направления из нынешнего состояния предприятия может занять полтора-два года.

Когда компания сможет увеличить производство

Сроки запуска фотосепарации напрямую зависят от ситуации внутри компании. С 2024 г. между ее владельцами продолжается корпоративный конфликт, который, по словам Кондратьева, остается одним из главных факторов неопределенности.

Если сторонам удастся хотя бы приостановить противостояние, предприятие сможет профинансировать установку оборудования на собственные средства уже весной-летом 2027 года.

При таком сценарии компания рассчитывает произвести около 100 тыс. тонн соли в 2027 году, более 120 тыс. тонн – в 2028-м, а к 2029 году выйти на показатель 140 тыс. тонн.

В то же время, директор не ожидает быстрого урегулирования споров между акционерами. Разногласия по дальнейшему развитию предприятия остаются существенным риском для реализации инвестиционных планов.

Финансовые результаты и структура собственности

По данным YouControl, в 2025 году доход ООО "Катион Инвест" увеличился на 61,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 33,36 млн грн. Чистая прибыль компании достигла 19,03 млн грн. Для сравнения: в 2024 году предприятие получило чистый убыток в размере 14,54 млн. грн.

В настоящее время компания производит около 3-4 тыс. тонн технической соли ежемесячно.

Структура собственности предприятия распределена между несколькими участниками. 50% принадлежат венчурному корпоративному инвестиционному фонду Эхо Валентина Кондратьева, отца директора компании Сергея Кондратьева.

Еще 45% контролирует венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Юкон" Оксаны Омельяненко, а остальные 5% принадлежат Игорю Герею.