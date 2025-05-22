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Украинско-эстонский стартап Deftak, разрабатывающий боеприпасы для дронов, привлек €600 тыс.

Deftak, дроны, стартап, инвестиции
Разработка Deftak до 10 раз дешевле традиционных аналогов. Фото с Facebook-страницы основателя Darkstar Рагнара Сааса

Украинско-эстонский стартап Deftak, специализирующийся на разработке высокоточных боеприпасов для дронов, привлек €600 тысяч инвестиций от европейского оборонного фонда Darkstar.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию в Facebook учредителя фонда Рагнара Сасса.

Deftak разрабатывает новый тип вооружения, который может быть интегрирован с любой беспилотной авиационной платформой. Технология позволяет превращать разведывательные дроны в высокоточные ударные БПЛА даже в условиях сложной радиоэлектронной борьбы, когда GPS-сигнал недоступен.

Разработка Deftak уже успешно прошла боевые испытания: система работает на высотах до 10 км и до 10 раз дешевле традиционных аналогов.

Команду Deftak сформировали основатели стартапов, ученые и инженеры с опытом работы в таких технологических гигантах, как Google, Facebook, Megogo и EPAM.

Что представляет собой фонд Darkstar и какая его миссия

Darkstar — это коалиция из более чем 30 предпринимателей, инвесторов и военных экспертов из Эстонии, Украины, Германии, Франции, Великобритании, Чехии и Нидерландов, направленная на развитие европейской экосистемы оборонных технологий.

Ее основал эстонский предприниматель Рагнар Саас, известный своей благотворительной инициативой Help99, которая предоставила более 8 миллионов евро помощи Украине, включая 400+ пикапов и 1000 дронов.

Deftak – не первый украинский стартап в портфеле фонда Darkstar. В прошлом году финансирование в размере €600 тысяч также получила компания Farsight Vision. По словам соучредителя Darkstar, такая сумма соответствует типичному инвестиционному чеку фонда, который колеблется в пределах от €500 тысяч до €1 млн.

Напомним, Украина поднялась на 4 отметки в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025 года .

Автор:
Алик Сахно