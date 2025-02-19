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"Укрэнерго" анонсировало ограничение электроснабжения для бизнеса: причины

"Укрэнерго" анонсировало ограничение электроснабжения для бизнеса: причины
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Завтра, 20 февраля, для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

 

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Какой график и причина ограничений

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Время применения ограничений:

  • 05:00 – 21:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Время и объем ограничений может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.

Также в "Укрэнерго" призывают потребителей к рациональному использованию электроэнергии.

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой.

Напомним, НКРЭКУ приняла решение повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8%, до 686,23 грн/МВт-час.

Автор:
Ольга Опенько