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"Укрэнерго" анонсировало ограничение электроснабжения для бизнеса: причины
Завтра, 20 февраля, для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".
Какой график и причина ограничений
Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
Время применения ограничений:
- 05:00 – 21:00.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Время и объем ограничений может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.
Также в "Укрэнерго" призывают потребителей к рациональному использованию электроэнергии.
Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой.
Напомним, НКРЭКУ приняла решение повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8%, до 686,23 грн/МВт-час.