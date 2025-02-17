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"Укрэнерго" снова ограничит электроснабжение для бизнеса: какие причины и график
Во вторник, 18 февраля, в утренние и вечерние часы для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов вследствие российских ракетно-дроновых атак.
Время применения ограничений
Ограничения мощности будут действовать в следующие временные рамки:
- 06:00 – 09:0;
- 16:00 – 19:00.
Отмечается, что бытовые потребители пока не подлежат отключению.
Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Время и объем ограничений может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.
Также в "Укрэнерго" призывают потребителей к рациональному использованию электроэнергии.
Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.
Напомним, 17 февраля в Украине были введены экстренные отключения света.