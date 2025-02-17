"Укрэнерго" снова ограничит электроснабжение для бизнеса: какие причины и график

Во вторник, 18 февраля, в утренние и вечерние часы для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов вследствие российских ракетно-дроновых атак.

Время применения ограничений

Ограничения мощности будут действовать в следующие временные рамки:

06:00 – 09:0;

16:00 – 19:00.

Отмечается, что бытовые потребители пока не подлежат отключению.

Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Время и объем ограничений может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.

Также в "Укрэнерго" призывают потребителей к рациональному использованию электроэнергии.

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.

Напомним, 17 февраля в Украине были введены экстренные отключения света.