С начала полномасштабной войны "Укрпочта" потеряла 440 машин и более 1 500 отделений, а общий ущерб компании из-за российских обстрелов и оккупации уже превысил 3,1 млрд грн ($70 млн).

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Несмотря на разрушение инфраструктуры, "Укрпочта" работает во всех населенных пунктах Украины, где разрешает ситуация безопасности — кое-где в 10 километрах от линии фронта.

В настоящее время сеть компании насчитывает более 6 000 отделений, а в семи регионах прифронтовых 351 передвижное отделение обслуживает 4 651 населенный пункт.

"На этой неделе "страна 404" уничтожила уже 440-й автомобиль "Укрпочты" с начала полномасштабного вторжения. Символично, что это произошло во время атаки на Краматорск", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Он добавил, что, несмотря на это, компания обновляет автопарк и внедряет новые средства защиты для транспорта, а водители продолжают доставлять отправления в самые опасные общины и уже научились маневрировать и уклоняться от вражеских дронов.

Во время войны российские войска уничтожили сортировочный хаб в Харькове и депо в Павлограде, а также повредили сортировочный центр в Сумах и депо в Никополе.

Также в августе вблизи Краматорска российский дрон атаковал магистральный грузовик компании (водитель испытал акубаротравму, сгорело около 500 посылок), а в конце октября в Запорожской области в результате попадания БПЛА выгорело авто передвижное отделение, однако экипаж успел эвакуироваться.

"С начала полномасштабной войны мы потеряли 52 коллег. Из них 39 погибли, защищая Украину в рядах Сил обороны, еще 13 гражданских работников — в результате российских обстрелов. Это самые тяжелые потери. Несмотря на войну, тысячи наших работников ежедневно выходят на маршруты, в том числе вблизи линии фронта", — подытожил Смиля.

Напомним, в начале мая российские войска совершили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.

Кроме того, 17 июня в Никополе российские войска атаковали передвижное отделение, в результате чего ранение получил водитель. Инцидент произошел на выезде из точки базирования.