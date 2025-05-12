"Укрпочта" вводит новый сервис для клиентов: чем он полезен

Клиенты "Укрпочты" теперь могут воспользоваться упрощенной процедурой оформления возврата не доставленных посылок. В случае необходимости стоимость отправки и возврата может отличаться.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Указывается, что сделать это можно в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении и в отделении.

Для обратных отправлений предлагаются два тарифа по выбору: "Базовый" или "Приоритетный". Посылки, оформленные по тарифу "Приоритетный", обрабатываются в первую очередь и доставляются в кратчайшие сроки.

Важно отметить, что выбрать желаемый тариф на возврат необходимо на этапе создания отправки. Если отправитель не сделает выбор, система автоматически применит "Базовый" тариф.

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский подчеркнул важность нововведения, добавив, что это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба для клиентского опыта.

В пресс-службе напомнили , что в 2024 году "Укрпочта" завершила важный этап автоматизации сортировочных линий. Это значительно ускорило доставку посылок и минимизировало риск потерь и ошибок.

Напомним , " Укрпочта" полностью завершила автоматизацию своих сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит прорабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.