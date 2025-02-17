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"Укрпочта" заняла 40-е место в рейтинге мировых почт: Смелянский рассказал об улучшении через год

здание Укрпочты
"Укрпочта" достигла восьмого уровня с 72,7 баллами из 100

Украина заняла 40 место в общем рейтинге Всемирного почтового союза по результатам 2024 года. "Укрпочта" оказалась между почтами Индии (39) и Болгарии (41).

Рейтинг возглавила Германия. В первую десятку также вошли Швейцария, Япония, США, Франция, Нидерланды, Австралия, Великобритания, Австрия и Швеция.

Чехия заняла 30-е место, Словакия — 29-е, Польша — 24-е, Венгрия — 20-е, Турция -19-е.

Фото 2 — "Укрпочта" заняла 40-е место в рейтинге мировых почт: Смелянский рассказал об улучшении через год

В свою очередь генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский сообщил, что Украина поднялась в указанном рейтинге до восьмого уровня. Такой скачок включил "Укрпочту" в перечень стран с наибольшим улучшением по многим показателям.

"Получить мировое признание нашей работы — это лишь на одну ступеньку менее приятно, чем признание улучшения качества нашими клиентами", — отметил Смелянский.

По его данным, в мировом рейтинге Всемирного почтового союза 2024 года, среди 192 почт мира, "Укрпочта" достигла восьмого уровня с 72,7 баллами из 100. Всего десять уровней почтового развития. Год назад предприятие получило шестой уровень с баллом 51,3.

Фото 3 — "Укрпочта" заняла 40-е место в рейтинге мировых почт: Смелянский рассказал об улучшении через год

Такой скачок включил "Укрпочту" в перечень стран с наибольшим улучшением из года в год. Это лучший показатель развития среди всех стран СНГ, несмотря на значительные в них инвестиции и субсидии.

Рейтинг от 8 до 10 — это оценка лучших почт мира, в частности, рейтинг 8 — это почты, которые предоставляют гражданам комплексное продуктовое предложение, позволяющее стране достигать экономического развития.

Существенно выросли следующие показатели и "Укрпочты" :

  • надежность (качество и скорость доставки) — с 82,6 до 91,0;
  • адаптивность к сегодняшним реалиям — вдвое, с 9,9 до 21,9;
  • устойчивость (к шоковым событиям в стране) – с 78,1 до 85,4.

Напомним, "Укрпочта" вдвое снизила тарифы на отправку в США . В рамках сервиса ускоренной доставки EMS экономия на отправке весом 20 кг составит около $100, а на 30 кг — $145.

Автор:
Татьяна Ковальчук