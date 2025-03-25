"Укрпочта" запустила продажу неурученных посылок в новых городах: о каких идет речь

" Укрпочта " расширяет продажу неурученных посылок на шесть регионов Украины. Теперь жители Львова, Тернополя, Днепра, Николаева, Запорожья и Хмельницкого смогут приобрести уникальные лоты через платформу "Прозорро. Продажи".

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

О продаже невостребованных отправлений

Продажа невостребованных отправлений уже давно практикуется в крупных мировых компаниях, таких как Amazon, USPS, FedEx и Royal Mail, а с мая 2024 к этой практике присоединилась и "Укрпочта".

Если посылка не уходит в течение 6 месяцев, она попадает на аукцион вместе с другими.

"С момента запуска мы видели, как люди находили в лотах все — от планшетов до велосипедных рам. Это драйв, азарт и одновременно возможность для бизнеса", — отмечает генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Об аукционах

"Укрпочта" хранит десятки тысяч не врученных посылок, которые не были изъяты ни получателями, ни отправителями. Согласно законодательству компания имеет право выставить их на аукцион, чтобы компенсировать расходы на логистику и хранение.

Аукцион проходит следующим образом:

посылки объединяются в лоты по 100 единиц и продаются как одно целое.

Адресная информация удаляется, а лоты формируются случайным образом, состоя только из целых, не поврежденных посылок.

Ни покупатель, ни "Укрпочта" не знают, что именно содержится в лотах до момента приобретения, придающего процессу особого азарта. Для обеспечения честности работники компании не участвуют в аукционах.

"Укрпочта" уже провела 163 аукциона, где средняя стоимость лота составляет от 14 до 25 тысяч гривен.

Напомним, 14 мая прошлого года в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи прошли онлайн-торги. Тогда на аукционе по продаже неврученных посылок "Укрпочты" соревновались рекордные 115 участников.

Предметом торгов также был лот из 100 коробок неврученных посылок. Стартовая цена лота из 1200 гривен в результате ожесточенной конкуренции между участниками стоимость достигла 160 тысяч гривен.

Недавно "Укрпочта" объявила о начале стратегического партнерства с известным китайским маркетплейсом Temu. В рамках этого планируется открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и попытаться доставлять большинство посылок за 1–2 дня с момента пересечения украинской границы.