Укрзализныце не хватает цистерн для экспорта масла: в чем главная проблема логистики

Украинский железнодорожный экспорт растительного масла и шрота столкнулся с дефицитом специализированного подвижного состава. Несмотря на наличие резерва мощностей на западных пограничных переходах, увеличить объемы транспортировки мешает недостаток пищевых цистерн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева, в настоящее время 90% украинского экспорта масла и шрота транспортируется по железной дороге именно через западные границы.

Ключевым логистическим узлом остается пограничный стык Изов – Грубешев (Польша), через который проходит почти половина всего железнодорожного экспорта этой продукции.

Представитель УЗ отметил, что пропускная способность этого перехода позволяет передавать 10-12 поездов в сутки, однако фактически сейчас курсирует только семь-восемь.

При этом ограничения обусловлены не работой самого стыка или польских партнеров, а ситуацией безопасности в Украине. Из-за существенного увеличения продолжительности воздушных тревог железная дорога физически не успевает своевременно подводить грузы к границе.

Впрочем, пропускные возможности железнодорожных переходов на западной границе сейчас загружены только наполовину, поэтому главным барьером для роста экспорта является именно дефицит спецтранспорта. Из всего парка под транспортировку масла сегодня задействовано только 150–200 цистерн, поскольку большинство спецвагонов используется для логистики нефтепродуктов.

"Сейчас я рекомендую посмотреть, как нам решить эту проблему. То есть нам нужны цистерны", - подчеркнул Валерий Ткачев.

Напомним, 21 октября Кабмин ввел временный приоритет для перевозки и экспорта произведенного в Украине подсолнечного, соевого и рапсового масла. Продукцию будут в первую очередь транспортировать по железной дороге в порты и пограничные станции.

В то же время "Укрзализныця" рассматривает возможность придавать приоритет небольшим партиям масла - от 10-15 цистерн. Это должно помочь заводам, которые не могут быстро сформировать полное маршрутное влечение для экспорта.