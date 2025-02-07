"Укрзализныця" анонсировала романтические экспрессы для военных: что известно

УЗ анонсировала романтические поезда "Поезд к тебе" - 2025 в Киеве и Львове, специально для военных.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В этом году романтические экспрессы ко Дню влюбленных возвращаются, чтобы создать незабываемые "железные" впечатления для украинских военнослужащих и их партнерш и партнеров", — говорится в сообщении.

Какой график и стоимость билетов

Путешествие в Киеве и Львове будет длиться чуть больше 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале.

Отправление 14 февраля:

во Львове в 18.56;

в Киеве в 19.20.

Отправление 15 и 16 февраля:

во Львове в 16:11 и 18:56;

в Киеве в 15.15 и 19.20.

Билеты будут иметь разную стоимость в зависимости от дня недели, цены стартуют от 300 грн во Львове и 460 грн в Киеве.

Продажа билетов откроется в 16:00 исключительно через приложение Армия+ в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы".

Найти "Поезд к тебе" в приложении Армия+ можно будет по запросу:

Киев-Пассажирский — Киев-Романтический;

Львов — Львов-Романтический.

Пассажиров ждет романтическое путешествие на новом поезде с атмосферной музыкой и тематической игрой для двоих. Также будет бесплатно чаепитие от партнеров и приятные сюрпризы для тех, кто будет праздновать День влюбленных 14 февраля, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда "Укрзализныци" пассажиры покупали онлайн.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.