- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" анонсировала романтические экспрессы для военных: что известно
УЗ анонсировала романтические поезда "Поезд к тебе" - 2025 в Киеве и Львове, специально для военных.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В этом году романтические экспрессы ко Дню влюбленных возвращаются, чтобы создать незабываемые "железные" впечатления для украинских военнослужащих и их партнерш и партнеров", — говорится в сообщении.
Какой график и стоимость билетов
Путешествие в Киеве и Львове будет длиться чуть больше 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале.
Отправление 14 февраля:
- во Львове в 18.56;
- в Киеве в 19.20.
Отправление 15 и 16 февраля:
- во Львове в 16:11 и 18:56;
- в Киеве в 15.15 и 19.20.
Билеты будут иметь разную стоимость в зависимости от дня недели, цены стартуют от 300 грн во Львове и 460 грн в Киеве.
Продажа билетов откроется в 16:00 исключительно через приложение Армия+ в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы".
Найти "Поезд к тебе" в приложении Армия+ можно будет по запросу:
- Киев-Пассажирский — Киев-Романтический;
- Львов — Львов-Романтический.
Пассажиров ждет романтическое путешествие на новом поезде с атмосферной музыкой и тематической игрой для двоих. Также будет бесплатно чаепитие от партнеров и приятные сюрпризы для тех, кто будет праздновать День влюбленных 14 февраля, отмечают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда "Укрзализныци" пассажиры покупали онлайн.
Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.