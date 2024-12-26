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"Укрзализныця" добавляет к поездам вагоны в предновогодний период: перечень

Укрзализныця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки по праздникам, " Укрзализныця " пополняет составы поездов дополнительными вагонами в предновогодний период.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что "Укрзализныця" добавляет 52 вагона в поезды по всей стране, в том числе сразу 5 вагонов в состав поезда № 79/80 Львов – Киев – Днепр.

Дополнительные вагоны также добавлены в состав поездов:

  • № 81/82 Киев – Ужгород,
  • № 95/96 Киев – Рахов,
  • № 39/40 Запорожье – Солотвино,
  • № 127/128 Запорожье – Львов,
  • № 121/122 Николаев – Киев и другие.

Как сообщают в УЗ, это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.

Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. К Новому году (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.

Напомним, "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники. Билеты доступны для покупки. Их можно приобрести через мобильное приложение "Укрзализныци", на официальном сайте или в железнодорожных кассах.

Автор:
Светлана Манько