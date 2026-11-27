"Укрзализныця" из-за сложной ситуации безопасности на Днепропетровщине корректирует маршруты и графики движения поездов в Днепр. Часть рейсов будет курсировать непосредственно в город, другие будут предусматривать пересадки на пригородные поезда или автобусы. Основные сервисы железнодорожного вокзала Днепра перенесли в укрытие.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

План курсирования поездов и пересадок будут формировать каждый вечер на следующие сутки с учетом ситуации безопасности.

Часть поездов будет направляться в Днепр, остальные – в Александрию, Знаменку и Каменское. Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие по пригородным поездам или автобусам.

Об изменениях маршрутов и организации пересадок пассажиров будут информированы через оперативные уведомления, а также объявления проводников и работников вокзалов.

Как работает железнодорожный вокзал Днепра во время воздушных тревог

Для обеспечения работы вокзала во время воздушных тревог "Укрзализныця" перенесла в укрытие кассы, места для ожидания поездов, информационные табло и устройства для зарядки гаджетов.

Пассажирам рекомендуют следить за оперативными сообщениями перевозчика и объявлениями работников вокзалов, поскольку план движения поездов будет обновляться ежедневно.

Напомним, после российской атаки на ж/д вокзал Днепра 29 октября "Укрзализныця" объявила о пересмотре протоколов безопасности для усиления защиты пассажиров и работников железной дороги.