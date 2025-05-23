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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы в Винницу и Днепр на начало июня

Укрзализныця
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Винницу и Днепр

"Укрзализныця" сообщила о запуске дополнительных поездов по направлениям Винницы и Днепра на пиковые даты начала лета. Рейсы будут осуществляться на 1, 6, 8 и 13 июня, чтобы обеспечить повышенный спрос на перевозку в эти дни.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

В частности, дополнительный поезд №267/268 Киев – Винница – Киев будет курсировать 1 и 8 июня. Отправление из Киева — в 08:33, прибытие в Винницу — в 11:46. Обратно из Винницы поезд будет отправляться в 17:39 и прибывать в Киев в 20:42.

Поезд будет состоять из купейных вагонов с сидячими местами.

Кроме того, поезд №220/219 Киев — Днепр совершит рейсы 6, 8 и 13 июня. Из Киева он будет отправляться в 13:25 и прибывать в Днепр в 20:32. В обратном направлении поезд будет двигаться из Днепра в 08:23 (6 и 8 июня) и в 08:36 (13 июня), прибытие в Киев — в 16:17 и 15:31 соответственно.

Пассажирам будут доступны как купейные вагоны с сидячими местами, так и вагоны класса СВ со спальными местами.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.

Также "Укрзализныця" объявила о назначении традиционного дополнительного скорого поезда №159/160 по маршруту Киев — Трускавец — Киев, который будет курсировать в пиковые дни мая.

Автор:
Татьяна Гойденко