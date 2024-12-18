"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Киев – Львов на период зимних праздников

В связи с традиционным увеличением пассажиропотока на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда, соединяющие Киев и западные регионы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что скоростной поезд №777/778 будет отправляться из Киева 24, 26, 27 декабря, а также 2 и 8 января в 06:51, прибывая во Львов в 13:23.

В обратном направлении из Львова отправление запланировано на те же даты в 14.10 с прибытием в Киев в 20.10.

На маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda, который обеспечит комфортное путешествие для пассажиров. Билеты уже доступны для приобретения через приложение "Укрзализныци", на официальном сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на зимние праздники по другим направлениям, в частности:

Поезд №291/292 Киев – Львов, который будет курсировать 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря, а также 3, 4, 5 января.

Поезд №159/160 Киев – Трускавец, отправление из Киева 23, 24, 30, 31 декабря.

Поезд №168/167 Одесса – Львов, который будет курсировать 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря, а также 4, 5, 11, 12 января.

УЗ рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и приобрести билеты на выбранные даты, поскольку во время праздничного периода наблюдается повышенный спрос на железнодорожные перевозки.

Напомним, "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники. Билеты доступны для покупки. Их можно приобрести через мобильное приложение "Укрзализныци", на официальном сайте или в железнодорожных кассах.